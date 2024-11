Empresários reivindicam alternativas de acesso às suas empresas na BR-277

Empresários que têm as suas empresas às margens da BR-277, estão manifestando a sua indignação por meio de faixas colocadas em frente às suas empresas, pedindo um acesso facilitado pela marginal já que eles acabaram “sufocados” naquele espaço. O problema é que desde que o novo Trevo Cataratas foi inaugurado, o acesso mais próximo para eles fica na trincheira em frente ao Autódromo de Cascavel.



A reportagem do Jornal O Paraná conversou com um comerciante local que disse que há alguns anos eles chegaram a pagar pelo projeto de execução de uma marginal, mas desde que iniciaram as obras do novo trevo, este projeto acabou sendo esquecido e a região conta com cerca de 80 empresas de diversos segmentos e pelo menos 1,5 mil funcionários, que dependem de um acesso mais facilitado para conseguir chegar e sair do trabalho.



A liberação do novo trevo ocorreu em agosto de 2022 e desde então os comerciantes se sentem lesados com a situação e pedem melhorias, mas nas últimas semanas acabaram colocando várias faixas como forma de um protesto silencioso, mas que deixa claro o descontentamento. O problema é quem trafega na rodovia no sentido à Curitiba, que então tem apenas esse acesso próximo ao Autódromo e antes disso, não consegue entrar na marginal, que é onde ficam as empresas.