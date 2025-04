Emendas impositivas complementarão os valores das cirurgias oftalmológicas

O CMS (Conselho Municipal de Saúde) de Cascavel aprovou e publicou em Diário Oficial do Município a complementação de valores para compor os procedimentos do Mutirão de Cirurgias Oftalmológicas, com uma fila de pacientes que aguardam há anos pelo procedimento. Os valores foram repassados por meio das emendas impositivas dos vereadores da cidade, ou seja, elas permitem que os legisladores destinem parte dos recursos orçamentários para atender as necessidades específicas da cidade.

De acordo com o presidente do CMS, Elton Munchen, os membros que compõe o conselho que discute e aprova projetos na área da Saúde acharam importante que os valores sejam destinados a esta finalidade, com objetivo de reduzir a fila de espera dos procedimentos, entre eles, tratamento de pterígio, recobrimento conjuntival e a colocação de lente intraocular, que é a maior parte da demanda.

Complemento

A intenção de complementar o valor é que as clínicas que fazem este tipo de procedimento tenham interesse em realizar os procedimentos, já que a tabela do SUS (Sistema Único de Saúde) está defasada e a fila passa de 2,5 mil pacientes. Em uma cirurgia simples, o SUS paga o montante de R$ 209,55 e com a complementação de 50% do valor passa para R$ 314,33. Já no caso do implante intraocular o reajuste é de R$ 385,80, passando de R$ 771,60 para R$ 1.157,40.

Complementação de Valores e Impacto no SUS

Ele explicou que a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) vai receber o montante de R$ 2.666,911,50 por meio das emendas impositivas, justamente para poder fazer esse complemento. “A Prefeitura sugeriu para a gente melhorar a tabela do SUS, então foi proposto para aumentar 50% o valor do procedimento para conseguir dar andamento a uma demanda represada que precisa deste apoio”, salientou.