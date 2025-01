Em vigor: Rua Alexandre de Gusmão agora passa a ter sentido único em Cascavel

Cascavel - A partir de hoje (9), a Rua Alexandre de Gusmão agora tem sentido único bairro-centro. A inversão é mais um avanço para a grande obra de reurbanização da Avenida Carlos Gomes e imediações.

Com a mudança, a Avenida da Lapa, recém-criada, e que compreende um pequeno trecho entre as Ruas 25 de Agosto e Barão do Cerro Azul, passa a ter sentido duplo. Nesta primeira semana, os agentes de mobilidade e trânsito ficarão a postos para orientar aos motoristas e pedestres quanto à mudança de sentido da via.

Com a alteração, foi colocado em prática o binário da Avenida Carlos Gomes com a Rua Alexandre Gusmão de forma completa.