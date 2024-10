Em Umuarama, IAT resgata pássaros e multa criador clandestino em R$ 4 mil

Após denúncia anônima, um homem foi autuado nesta terça-feira (29) por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) pela posse clandestina de oito pássaros em cativeiro, em Umuarama, no Noroeste do Paraná – quatro trinca-ferros (Saltator similis), três sabiás (Turdus rufiventris) e um canário-da-terra (Sicalis flaveola).

O responsável pelo local foi multado em R$ 4 mil e as oito gaiolas apreendidas. Algumas aves, depois de avaliação veterinária, voltaram para a natureza. Outra parte ficará abrigada no viveiro florestal do IAT na região para testes e readaptação.

Os trinca-ferros são pássaros silvestres conhecidos por seu canto, que chega a variar conforme a região. Os sabiás, por sua vez, são identificados pela cor de ferrugem do ventre e a melodia durante o período reprodutivo. Já os canários-da-terra, pequenos pássaros amarelos, também têm no canto a principal característica, o que desperta a atenção de traficantes de aves ou criadores ilegais. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o canário-da-terra é uma das dez espécies mais apreendidas no País.