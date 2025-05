Elas inspiram, amam e são nossa base de tudo

A pergunta é clássica e todos sabem a resposta: “O que seria do mundo sem as mães?” Neste segundo domingo de maio, quando se comemora o sempre especial Dia das Mães, parar e refletir sobre a importância delas é mais do que obrigatório: é essencial! Desde a concepção, o ser humano tem nas mães sua primeira e principal casa (e abrigo) neste mundo. É ela quem gera aquele que será o principal alvo do seu amor: os filhos!

E não apenas os filhos gerados, mas também os acolhidos — para uma mãe, seus filhos serão sempre o que há de mais importante. Ela cuida, protege e ama incondicionalmente. Há quem diga que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus.

Sempre mãe!

Nos dias de hoje, em que a correria consome grande parte das horas, do nascer ao pôr do sol, as mães têm maestria em dar o seu melhor para dividir o tempo entre tantos afazeres. E, mesmo em meio à rotina atarefada, sempre arrumam um tempinho para dar um carinho no filho, preparar o lanche da escola, fazer uma comidinha especial, arrumar o quarto ou, para aqueles que já saíram de casa, mandar uma mensagem: “Bom dia, como você está?”. Longe ou perto, a preocupação não muda.

O amor caminha com a mãe, assim como a preocupação diária com tudo o que envolve a família. Independentemente da estrutura familiar, a mãe é sempre a base de tudo. E, antes do grande dia, elas são lembradas com cartões, abraços, apresentações escolares e presentes — dos menores aos mais elaborados. Mas, com certeza, quem é mãe sabe: o abraço de um filho e a frase “Eu te amo” são a melhor expressão de todas.

Flores

Uma das formas de expressar todo esse sentimento — e um dos presentes preferidos das mães — são as flores. Elas representam o belo e a admiração. Com seus perfumes, cores e formatos diversos, as flores são tão simbólicas quanto o amor dos filhos.

A equipe de reportagem de O Paraná esteve em uma tradicional floricultura de Cascavel, conversando com algumas pessoas que buscavam flores para o domingo. A maioria procurava um arranjo para complementar um presente ou até mesmo uma flor especial que fosse o presente principal.

“Natal em maio”

Com toda certeza, o tradicional almoço do Dia das Mães fica ainda mais especial com flores enfeitando a confraternização que celebra a vida e fortalece os laços familiares. Não é à toa que o Dia das Mães é considerado a segunda data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal. É o “Natal em maio”, já que a maioria dos filhos faz questão de presentear a mãe.

Encontramos Ronaldo na floricultura. Ele é diretor de um colégio estadual de Cascavel e aproveitou para comprar uma flor em homenagem à esposa. Juntos há 15 anos, o casal tem três filhos — de 7, 11 e 13 anos — e, para ele, no domingo das mães, a flor não pode faltar. “Ela é a melhor mãe do mundo, a nossa base, e a flor simboliza o que sentimos por ela”, descreveu, emocionado.