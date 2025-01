Domingo Passe Livre: Cascavel agora tem transporte coletivo gratuito todos os domingos

Cascavel - A partir de ontem (5), Cascavel agora passa a ter o programa Domingo Passe Livre. Nos domingos os cascavelenses não precisar pagar passagem para usar o transporte coletivo da cidade. No ano passado, o prefeito eleito Renato Silva havia prometido que aos domingos não precisaria pagar a tarifa.

A medida vale para toda a frota, em todas as linhas, seja no centro ou bairros. É só escolher o destino e embarcar. O objetivo é incentivar as famílias a desfrutarem mais da cidade, mas sem gastar com tarifa.

O chefe do Executivo explica que a ação de governo, concretizada já no primeiro fim de semana da gestão, é em prol de todos. Ele, junto ao vice Henrique Mecabô e todo secretariado foram conferir a novidade na manhã de ontem. Após o tradicional café na Feira do Teatro, todos usaram o ônibus para se locomover pela cidade. “O Domingo Passe Livre é uma forma de interagir, visitar as famílias, passear, conhecer as belezas do nosso Município. Acho que é oportuno, é uma forma da gente se ajudar. Mãos dadas, um ajuda o outro, e assim nós vamos viver felizes em Cascavel. O nosso sistema é pago por quilômetro rodado. Então, achamos por bem, uma forma de integrar mais as famílias, integrar a sociedade, porque, veja bem, uma família com três, quatro, cinco pessoas, parece que não, mas já dão uns R$ 30. Assim, é uma forma de a gente também bonificar, agradecer e premiar as pessoas que trabalham e também incentivar as famílias, as crianças para irem ao Lago, ao Zoológico, aos nossos parques. Nosso município é grande, é rico e é uma forma dessa integração, de mobilizar as pessoas, de sair de casa, de se movimentarem e de se relacionar. Isso é fundamental como um todo, relacionamento humano e é uma forma de a gente se ajudar. Um ajudar o outro”, avalia Renato Silva.

E o Domingo Passe Livre foi aprovado pela população. “Foi ótimo, né? Menos uma passagem que a gente vai tirar do bolso da gente. Está aprovado”, diz a atendente Maria Javelino.

Aos domingos, cerca de 10 mil passageiros usam o transporte coletivo em Cascavel. A medida é uma forma de incentivar os cascavelenses a buscaram o lazer no fim de semana e também contribui para os trabalhadores e empresários que têm expediente neste dia. É política pública eficiente em prol dos cascavelenses.