Dia Nacional da Abelha: conheça as protagonistas do projeto Poliniza Paraná

Premiado nacionalmente e referência em sustentabilidade para o País, o projeto Poliniza Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), conta com um exército de operárias. São sete espécies diferentes de abelhas nativas sem ferrão que colaboram com a manutenção do ecossistema local: Guaraipo, Mandaçaia, Mirim, Tubuna, Jataí, Iraí e Manduri. Elas são destacadas nesta quinta-feira, 3 de outubro, Dia Nacional da Abelha.

Abelhas menores, como as jataís e as mirins, que têm entre 3 milímetros e 4 milímetros, tendem a interagir com flores menores, que consequentemente têm um pólen menor. As maiores, como mandaçaias e guaraipos, que chegam aos 10 milímetros, conseguem polinizar áreas mais amplas justamente pelo contato com uma maior variedade de flores.

“Cada espécie tem uma rotina diferente, saindo em horários diferentes, e fazendo rotas diferentes. Algumas polinizam apenas um tipo de flor, enquanto outras são mais generalistas”, destaca a engenheira florestal e coordenadora do Poliniza Paraná, Nara Lucia da Silva.

“Elas têm papéis ecológicos muito distintos, por causa do formato do corpo e do comportamento”, acrescenta Bruno Reis Martins, biólogo da Coordenação de Patrimônio Natural da Sedest.

Para celebrar o Dia Nacional da Abelha, comemorado nesta quinta-feira (03), a Sedest preparou um miniguia com as principais informações das espécies que formam o Poliniza Paraná, proposta que conta com mais de 200 colmeias instaladas em 29 municípios paranaenses.

MANDURI

Têm tamanho mediano, de 7 milímetros, e são da única espécie do gênero Melipona em que a abelha rainha pode parar a postura de ovos em períodos frios ou de inverno (evento chamado de diapausa reprodutiva). Elas podem se tornar agressivas caso se sintam ameaçadas. São conhecidas por produzir um mel rico em sabor. Estão na listagem de espécies ameaçadas de extinção.

GUARAIPO

Também chamadas de guarapu, elas são das maiores espécies, do gênero Melipona, com tamanho médio de 9 milímetros. Têm como particularidade possuir uma ou mais abelhas rainhas. As guaraipos costumam construir seus ninhos em troncos ocos, em locais úmidos e sombreados, e são muito resistentes ao frio. É mais uma das espécies de abelhas em risco de extinção.

TUBUNA

Essa é uma espécie bastante defensiva, conhecida por proteger seu território de invasores. Ao serem atacadas, liberam um odor que lembra o coco queimado. Seus corpos são pretos e têm aspecto brilhoso, o que as difere de outras espécies de coloração mais escura.