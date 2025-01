Detran/Paraná lança autobiometria para a atualização da foto da CNH

Para o diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado, a autobiometria ajudará na atualização do banco de dados do órgão, prejudicado no período da pandemia. “Devido às restrições para conter a Covid-19, as fotos precisaram ser reaproveitadas no momento da renovação, o que fez com que a base ficasse defasada. Por isso, buscamos uma solução para renovar estas imagens sem tirar do cidadão o aspecto digital do serviço, ou seja, sem exigir que ele se deslocasse até uma unidade só para tirar uma foto”, explicou.

O condutor que precisar realizar a atualização da foto poderá fazê-lo pelo aplicativo Detran Inteligente, disponível nos sistemas Android e iOs e que foi atualizado para a nova funcionalidade. Nele, haverá um campo específico em que o cidadão irá tirar uma selfie e enviar para o órgão, sendo que a foto será analisada para verificar se está de acordo com o padrão estabelecido. Hoje, o aplicativo já oferece diversos serviços para o cidadão, sem que ele precise se deslocar até uma unidade do Detran.

Paraná - O Detran ( Departamento de Trânsito ) do Paraná deu mais um passo na desburocratização dos atendimentos e na prestação de um serviço cada vez melhor para a população, com o lançamento da versão piloto do serviço de autobiometria facial , realizada pelo próprio cidadão para atualização da foto da CNH ( Carteira Nacional de Habilitação ).

Paraná - A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal começa as atividades em fevereiro com projetos de lei polêmicos na fila. Entre as 32 proposições que já podem ser votadas no colegiado estão temas como aborto, cotas, redução da maioridade penal e redução de área protegida na Amazônia. Projeto Quase 60% das proposições […]

Paraná - Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (28) na BR-369, próximo ao Trevo de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia. A colisão resultou na morte de Aline Cristina Chagas, 35 anos, técnica de enfermagem do Samu e residente em Ouro Verde do Piquiri. De acordo com informações da PRF, o […]

Neste primeiro momento, apenas os cidadãos que o sistema identificar que a atualização é necessária, como no caso da foto ter sido tirada há muito tempo ou estar desatualizada, por exemplo, terão essa funcionalidade liberada no aplicativo. Por se tratar de um documento de identificação aceito em todo o território nacional e válido em vários países, é importante que a foto esteja atualizada.

Paraná

Por mês, são emitidas cerca de 120 mil habilitações no Paraná, entre novas, renovações, alterações de dados ou de categoria, com um contingente de 6 milhões de habilitados. “A cada 10 anos nós chamávamos as pessoas para, fisicamente, ir a uma unidade do Detran para atualizar sua foto e biometria. Nós optamos por desenvolver a tecnologia com o uso de inteligência artificial para o público fazer isso com conforto e tranquilidade”, reforçou Furtado.

O diretor de Tecnologia e Informação do Detran-PR, Carlos Vitor Kaimoto, destacou que o recurso será utilizado apenas no caso de a pessoa ter um processo aberto, seja de renovação, alteração de dados ou outros serviços. Ele ressaltou também os requisitos para a foto em que a pessoa não pode utilizar adereços como óculos, brincos, piercing, tendo que estar em um fundo claro, homogêneo, bem iluminado, para que a foto do seu documento oficial consiga identificar a pessoa, ou seja, que qualquer pessoa que analise esse documento possa comprovar que é a pessoa.