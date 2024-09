Depois de uma semana “intensa”, Viaduto da Carelli foi liberado e terá sentido único

Depois de uma semana de intensos congestionamentos, muita poeira e reclamações diante das longas filas formadas, principalmente em horários de picos, no início da noite desta sexta-feira (6) a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) liberou o Viaduto da Carelli para o trânsito de veículos. A partir da liberação o viaduto passou a ser sentido exclusivo para o bairro e a rua Alexandre de Gusmão terá sentido único entre o Viaduto da Carelli e a pracinha do bairro Maria Luiza. “É importante que todos os motoristas observem a sinalização horizontal de trânsito que será implantada”, alerta o secretário municipal de obras, Sandro Rocha Rancy.

Diante da complexidade das obras da Avenida Carlos Gomes, o secretário explicou as mudanças no viaduto. “Atualmente nós temos este trânsito pesado na Carlos Gomes, toda a trafegabilidade de ônibus do Terminal Sul, e hoje nós temos somente duas pistas, sendo duas pistas sentido centro e duas pistas sentido bairro. Com essa grande revitalização nós teremos então três pistas sentido bairro e três pistas sentido centro”.

Complexidade

Sobre o período em que ficou fechado, o secretário explicou que o bloqueio foi necessário devido à complexidade da obra. “Fizemos uma obra de drenagem ao longo do viaduto da Carelli, onde está passando toda a adutora, duas tubulações da adutora que abastece a cidade de Cascavel, sendo uma tubulação de 700 milímetros e de 350 milímetros”, explicou.

Nos dois dias do final de semana acontecerá a implantação das alterações e da sinalização. O secretário agradeceu a paciência dos motoristas durante a última semana e garantiu que na próxima segunda-feira, em horário comercial, já não haverá mais o trânsito pesado registrado nos últimos dias na região.