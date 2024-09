Consumidoras de Curitiba e Campo Magro levam os maiores prêmios do Nota Paraná

Uma moradora de Curitiba e outra da Região Metropolitana foram as grandes ganhadoras do sorteio do programa Nota Paraná nesta quinta-feira (05). Uma mulher de 55 anos que vive na capital levou o prêmio de R$ 100 mil, enquanto uma moradora de Campo Magro de 49 anos ficou com os R$ 50 mil.

Ao todo, foram mais de 3,16 milhões de pessoas que participaram do sorteio — o segundo maior da história do programa —, concorrendo com um total de 30,4 milhões de bilhetes. Os valores dos prêmios já fazem parte da nova regulamentação implementada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que diminuiu o total das premiações para aumentar o número de ganhadores. Desta vez, foram 35.102 números sorteados.

Além dos prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil, o Nota Paraná também entregou 100 prêmios de R$ 1.000 e outros 35 mil de R$ 50. Pelas novas regras, o sorteio de R$ 1 milhão é feito apenas quatro vezes ao ano — nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

GANHADORAS

A moradora de Curitiba que levou o prêmio principal de R$ 100 mil reside no bairro Guaíra. Ela acumulou 18 bilhetes gerados a partir de 17 notas fiscais. O número sorteado foi o número 24785608.

O segundo prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora do Jardim Boa Vista 3, em Campo Magro, na Região Metropolitana da capital. Ela participou do sorteio com 6 bilhetes gerados a partir de 4 notas fiscais, sendo o bilhete sorteado o número 28672531.

Outros 100 consumidores ganharam R$ 1 mil e 35 mil pessoas receberam R$ 50. Além disso, 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100, e 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

COMO PARTICIPAR

Participar do Nota Paraná, o programa de conscientização fiscal do Governo do Estado, é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais paranaenses, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: AEN