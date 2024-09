Conselho se reúne para definir programação da Semana da Pessoa Idosa

O Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu nesta segunda-feira (16) para debater detalhes técnicos e logísticos da programação da Semana da Pessoa Idosa, que ocorre entre os dias 1° e 4 de outubro na sede do Poder Legislativo, em Curitiba.

Neste ano, a Assembleia pretende promover uma série de palestras, cursos e workshops para o público com mais de 60 anos. Durante o encontro, a presidente do Conselho, Rose Traiano, debateu com técnicos da Celepar para tratar da ampliação do Workshop de Inclusão Digital, que já foi realizado em cinco oportunidades na Assembleia.

Programação

As próximas aulas, com mais módulos que nas edições anteriores, ocorrem nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Entre as atividades da Semana do Idoso também está prevista uma palestra com representantes do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (PROCON-PR). “Hoje nos reunimos com a Celepar para organizarmos os próximos encontros voltados para o grupo com mais de 60 anos. Este curso é importante para transmitir mais segurança e confiança no uso seguro da internet. Com ele, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos falando de algo muito importante, que é a inclusão”, disse.

O assessor da Celepar e um dos instrutores do workshop, Edson Praczyk, explicou que as aulas ampliadas vão abordar temas como os aparelhos, funcionalidade, ferramentas, aplicativas e dicas de segurança. “Sentimo-nos realizados de poder proporcionar, nessa parceria celebrada com a Assembleia Legislativa Paraná, autonomia à pessoa idosa. Mesmo tendo passado dos 60 anos, esta é a oportunidade de utilizar ferramentas tecnológicas, com condições de acesso aos serviços públicos, usufruindo de tudo que o Poder Público pode oferecer para melhorar o cotidiano”, ressaltou.

Dia Mundial do Idoso

No dia 1° de outubro é celebrado o Dia Mundial do Idoso. A data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) pretende conscientizar sobre questões cruciais que afetam o idoso, como discriminação e maus-tratos. Neste sentido, a Assembleia Legislativa do Paraná promove uma série de ações voltadas para a terceira idade, com objetivo de garantir dignidade, respeito, inclusão, além de um envelhecimento saudável.

