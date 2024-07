Conheça algumas marcas confirmadas no Catuaí Shopping Cascavel

Na vitrine do Catuaí Shopping Cascavel estão marcas consagradas que brilham no cenário nacional, incluindo as “pratas da casa”, empresas genuinamente cascavelenses. Reunindo tradição, experiência e alta qualidade, o mix de lojas do Catuaí promete encantar ao público e ressignificar o varejo regional.

Estas são algumas das marcas dos mais variados segmentos que já estão presentes no Catuaí Shopping Cascavel, empreendimento que coloca a cidade em um novo patamar em termos de varejo, gastronomia e entretenimento:

ÂNCORAS, MEGALOJAS E RESTAURANTES

Renner, Riachuelo, C&A, Big Casa, Cineflix, Festval, Arms Gym, Johnny Rockets, Outback, Aurélius Gastrô & Beer, Izakaya, Edelweiss, A Página Livrarias, Brooksfield, Cotton On, For Boys For Girls, Leo Cosméticos e Ri-Happy.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

McDonald’s, Burger King, KFC, Bob’s, Bello Pastel, Brasa Burguer, Heikel Cervejaria, Griletto, Itália no Box, Koi, Magnata Beer, Mr. Cheff, Pão com Costela, Parmeggio, Patroni Pizza, Pizzeria, Roasted Potato, Suco Bagaço, Salt & Steak, Santo Tempero, Spoleto, Subway, Taco Bell e Yaki Sushi.

MODA FEMININA

Amábile, Anacapri, Cia da Magia, Damyller, Dudalina, Arezzo, Lacoste, Jorge Bischoff, Le Lis, LIVE!, Off Shop, Maddame Chic, Luiza Barcelos, Lupo, Perbella, Recco Lingerie, Salinas, Shoulder, Sven, Traymon, Usaflex, Via Mia e Youcom.

MODA ESPORTIVA, CASUAL E MASCULINA

Adamanto, Aerial, Aramis, Artwalk, Authentic Feet, Democrata, EFS Esporte Fino, Executive Moda Masculina, Hard Skate Shop, Ímpar Skate Shop, Havaianas, JCanedo, Natural One, On7, Filato Bene, Richards, Sarolli Magazin, Taco, TFlow, Treme Terra, Vans e VR.

SOBREMESAS E CAFETERIAS

Bacio di Latte, Bubblekill, Cacau Show, Café du Coin, Candy Shop, Casa Bauducco, Casa di Maria Gourmet, Chiquinho Sorvetes, Chocolates Brasil Cacau, Fini, Gelato Borelli, Grand Cru, Kopenhagen, Jah Açaí, Kekala Custom Picolé, Lindt, Maria Cereja, Milky Moo, Moncloa, Mundo di Chocolate, Oakberry, Padaria Kids, Rei do Mate, San Julia’s Beer & Wine, Gelato da Praça e The Coffee.

ARTIGOS PARA O LAR, COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS

Alma Brasileira, Acium, Adcos, Avatim, Casa di Maria, Duyan Aromas, Felps Professional, Gold Finger, Lyllu, Mariah Acessórios, Natura, Mels Brushes, Morana, O Boticário, Rhaela Acessórios, Swarovski, Trousseau e Vivara.

SERVIÇOS

Apex, Azul Viagens, Claro, D-Unhas, Farmácias Estrela, Josué Kids Teen, Grand Animal Place, GWM E-brun, Honda Enjin, Imobiliária Cidade, Jackson e Josué Barbearia, Open Veículos, Mr. Clean Lavanderia, Sacha Bourget, Tobbaco & Co Vivo.

ÓTICAS, PRESENTES E ELETRÔNICOS

AC Brazil, Anjos Colchões, Boutique do Sono, Castor Colchões, Cutelaria D’Avila, Doutromundo, Geek World, JBL Harman, Klick Tecnologia, Max Cell, MelevaCeel, Mundial Telecom, New Tech, Óticas Pontual, Óticas Diniz, Ótica Ponto de Luz, Óticas Precisão e Start Eletrônicos e Acessórios.

ENTRETENIMENTO E INFANTIL

Fast Jump, Fourmi Moda Kids, Mini Kids Car, Pampili, Parque do Joka, Top Plush, Tour Safari, You Play Clube e Yuup! Play.

CENTRO MÉDICO

Com o objetivo de oferecer um diferencial importante à população da cidade e de toda a região, o Catuaí Shopping Cascavel inova com um espaço dedicado exclusivamente à saúde e bem-estar. Os 42 mil m² do Centro Médico abrigam clínicas e consultórios das mais variadas especialidades. Dentre eles, estes já estão confirmados: Aesthetic, Baroxymed, Casa da Vacina, Clínica de Escoliose Dra. Marines Toigo, Hospital de Olhos Cascavel, Instituto da Pele, Neuroclínica Cascavel, Oral Sin, Pró Cardio Cascavel, Raiou Odonto, Ultramed e Unitom.

IMPACTO NA CIDADE E REGIÃO

O investimento total do Catuaí Shopping Cascavel é de cerca de 700 milhões de reais, sendo 400 milhões dos empreendedores e 300 milhões dos lojistas. São mais de 75 mil m² de Área Construída, com 38 mil m² de Área Bruta Locável. Serão mais de 270 lojas, entre elas, 8 Âncoras, 8 Semiâncoras e Megalojas; 26 operações de Fast-Food, 5 salas de Cinema, Centro Médico, Centro de Diversões, Supermercado, Pet Park e mais de 1,5 mil vagas de Estacionamento.

Nesta fase do empreendimento, mais de 85% dos espaços já estão locados. Estima-se que, entre o período das obras e a partir de seu pleno funcionamento, o Catuaí deve gerar aproximadamente 8 mil vagas de trabalho, sendo 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos, contribuindo de maneira efetiva com o desenvolvimento de toda a região.

SOBRE O GRUPO CATUAÍ

O Grupo Catuaí originou-se no final dos anos 70, na cidade de Londrina, estado do Paraná, e atuou em diversas áreas, como shopping centers, construção civil, incorporação imobiliária, varejo e agronegócio. O Grupo possui mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento e gestão de shopping centers e um track record de execução de 4 shoppings no interior do Paraná, que são: Catuai Shopping Londrina, Catuaí Shopping Maringá, Londrina Norte Shopping, Catuaí Palladium Foz do Iguaçu e Catuaí Shopping Cascavel, com inauguração em 30 de outubro de 2024.

