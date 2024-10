Conforme Copel, 21 mil imóveis ficaram sem energia em Cascavel; ventos passaram de 100 km/h

Cerca de dois mil profissionais da Copel estão mobilizados em todo o Paraná para restabelecer o fornecimento de energia, após o temporal de grandes proporções que atingiu diversas regiões do estado no início da tarde desta quinta-feira, dia 24. As equipes atuam em 1,9 mil serviços emergenciais espalhados por todo o Paraná, com cada emergência representando um ponto distinto da rede que precisa ser inspecionado e consertado.

Atualmente, 155 mil imóveis estão sem energia no estado. As regiões Oeste e Sudoeste foram as mais atingidas, com 88 mil consumidores ainda sem fornecimento de eletricidade. As fortes rajadas de vento derrubaram uma torre de transmissão na região. Em Cascavel, onde os ventos chegaram a mais de 100 km/h, 21 mil imóveis permanecem sem energia.

Além de Cascavel, os municípios de Santa Tereza do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e São Jorge do D’Oeste são os mais afetados no Oeste e Sudoeste, concentrando mais da metade dos serviços emergenciais.

RMC

Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral, 34 mil imóveis ainda estão sem energia. Os municípios mais prejudicados são Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo e Quatro Barras.