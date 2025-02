Condenado por envevenar pão de mel sai da prisão e tem pena reduzida; entenda

Cascavel - O Tribunal de Justiça do Paraná reduziu a pena e alterou o regime de cumprimento do homem condenado por envenenar um pão de mel em Cascavel. O homem teria envenenado o doce com um inseticida, e enviado por um entregador para que fosse entregue na casa do amante de sua ex-mulher. O rapaz comeu o doce, passou mal, e precisou ser hospitalizado chagando a ficar alguns dias na UTI.

Depois de alguns adiamentos, no ano passado houve o julgamento. O réu, acusado de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o amante da ex-mulher, e também por tentativa de homicídio contra a mulher, foi condenado a nove anos e seis meses de prisão.

O advogado que acompanha o réu no andamento do processo, Cleber Evangelista, entendeu que a pena foi exagerada. Ele explicou que o seu cliente foi colocado em liberdade por meio de um regime aberto harmonizado e afirmou que a justiça foi restabelecida. Veja abaixo a nota emitida pelo escritório do advogado: