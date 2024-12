Começa hoje! comércio terá atendimento até às 22 horas

CASCAVEL – O comércio de Cascavel já terá o atendimento noturno de fim de ano até às 22h a partir desta segunda-feira (9), conforme informações da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). E para você que está se programando para ir às compras à noite, que tal já aproveitar para fazer uma visitinha ao bom velhinho?



A Casa do Papai Noel, localizada na Vila do Noel, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, segue de portas abertas todos os dias para atender as crianças e, claro, até os adultos. Afinal, a magia do Natal é para todos. A Casa é uma das atrações do Natal dos Pioneiros, que conta também com a decoração natalina.

Horário de funcionamento

O atendimento na Casa ocorre de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Já aos sábados, funciona das 14h às 23h e aos domingos sempre das 15h às 22h. No dia 24 de dezembro, véspera da Natal, o atendimento será das 10h às 14h. O dia 24 será o último dia de atendimento.

O encontro com o Bom Velhinho rende sempre um docinho para os pequenos e momentos recheados de emoção das crianças, que aproveitam para fazer o pedido de Natal. Os duendes, famosos ajudantes do Papai Noel, também ajudam a trazer esse clima de fim de ano para os encontros.



Vale lembrar também que a decoração natalina segue ativa em toda cidade. Há pontos no próprio Calçadão e ao longo da Avenida Brasil, na Prefeitura e no Lago Municipal.