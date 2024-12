Combustíveis: Livre comércio revela disparidade de preços em Cascavel

Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esse dito popular se aplica como uma luva ao atual cenário observado nos postos de combustível de Cascavel. A disparidade entre os preços chama a atenção. Em alguns casos, como o do litro da gasolina comum, a diferença de um estabelecimento para o outro chega ao absurdo de R$ 0,94 por litro.

A disparidade de preços dos combustíveis nos postos é um fenômeno complexo, que envolve uma série de variáveis, incluindo a estrutura de custos dos postos, a concorrência local, a tributação e a política de preços das distribuidoras. É importante que os consumidores estejam atentos a essas diferenças e busquem informações sobre os preços e a qualidade dos produtos ofertados, antes de abastecer.

Os custos com manutenção, aluguel, folha de pagamento, impostos e investimentos em infraestrutura podem variar de um posto para outro. Postos que possuem maiores custos operacionais precisam cobrar preços mais altos para cobrir essas despesas.

Cada posto adquire combustíveis de fornecedores distintos, e o preço de compra pode variar dependendo do volume de compra, da negociação com distribuidoras e da localização do posto em relação às refinarias ou centros de distribuição. Postos que compram em maior volume ou com melhores condições comerciais podem ter preços mais baixos.

Disputa

O livre comércio tem acirrado a disputa pelo preço do litro do combustível em Cascavel, realidade não muito diferente da verificada em outros estados. A variação é notória. Há postos comercializando o litro da gasolina comum a R$ 5,89 e outros a R$ 6,83. É preciso ressaltar que o custo muito baixo do combustível pode suscitar algumas dúvidas quanto à qualidade do produto. Não é uma análise generalizada, mas sempre é preciso ficar atento.

A falta de transparência sobre os custos de distribuição e margens de lucro pode dificultar a compreensão exata do porquê de certas disparidades de preços entre os postos. Embora as autoridades de defesa do consumidor frequentemente monitorem os preços, a complexidade da cadeia de distribuição pode dificultar a análise detalhada.