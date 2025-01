Colônia de Férias do FeliCidade do Idoso oferece programação

Cascavel – Não é só a criançada que se diverte nas férias em Cascavel. Em janeiro, a Colônia de Férias do FeliCidade do Idoso garante momentos de diversão, lazer, socialização e fortalecimento da autoestima para a terceira idade. Com uma programação diversificada, os participantes têm a chance de se distanciar da rotina e vivenciar novas experiências que despertem o interesse por atividades diferenciadas, além de fortalecer os laços sociais e familiares.

A Colônia de Férias começou nesta semana e segue até dia 31 de janeiro, das 13h às 16h, e conta com atividades para todos os gostos. Tem bocha, caminhada orientada, alongamento, atividades recreativas, peteca e vôlei, além de passeios nos pontos turísticos da nossa Cidade, como Lago municipal, Praça Wilson Joffre, Zoo, onde saberão mais sobre a história do local. E após um dia de aventuras um delicioso lanche é servido às 16h

FeliCidade do Idoso

O programa comandado pela Secretaria de Assistência Social teve início em 2020. oferece uma programação diária repleta de atividades, que grantem o envelhecimento ativo e saudável. Funcionando de segunda a sexta-feira, o programa busca estimular o protagonismo dos participantes, permitindo que eles se envolvam em atividades que vão desde exercícios físicos até atividades culturais e recreativas, como dança, violão e jogos de mesa.

Como participar

Para participar do programa FeliCidade do Idoso, os interessados devem ter 60 anos ou mais. A inscrição pode ser feita na sede que fica no Parque Tarquíneo, que fica na Rua Wenceslau Brás, 1084, de segunda a sexta, das 13h30 às 17h. Basta levar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Quadro

Roteiro de memórias e histórias