Clube Comercial: Chapa 'Família Sempre' é eleita com apenas um voto de diferença

O resultado foi divulgado ainda no início da noite e surpreendeu pelo ‘aperto’. A chapa da situação – Família Sempre – encabeçada pelo advogado Gilberto Ávila foi eleita com 949 votos, enquanto a chapa da oposição – Família Renova – recebeu 948 votos.

Depois de semanas de campanha acirrada, que movimentou os corredores e as imediações do Clube Comercial, em Cascavel, as eleições aconteceram neste sábado (12) e o resultado fez jus à corrida eleitoral.

Gilberto Ávila é o atual vice-presidente do clube e candidato à sucessao do presidente Luiz Carlos Eckstein, tendo como vice o empresário Alair Adam. Murilo Roberto Moraes é o novo presidente do Conselho Fiscal.

A posse oficial acontecerá no próximo dia 22 de abril e a festiva será realizada no baile de aniversário de 61 anos do clube, que será realizado no dia 26.