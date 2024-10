CCJ inicia discussão do projeto de lei que atualiza estrutura do PalcoParaná

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) começou a discutir o projeto de lei 635/2024, do Poder Executivo, que altera a Lei n° 18.381/2014, criando o Serviço Social Autônomo PalcoParaná.

Além disso, o objetivo é atualizar procedimentos e otimizar a estrutura do serviço, promovendo ações artístico-culturais.

O governo busca fortalecer o PalcoParaná. Após parecer favorável do relator, deputado Gugu Bueno (PSD), a proposta teve pedidos de vista dos deputados Requião Filho e Arilson Chiorato (PT). E deve ser debatida na próxima reunião.

Entre as principais alterações, o texto permite a captação de recursos de diversas fontes, inclusive renúncia fiscal, e estabelece que as receitas do PalcoParaná incluirão convênios e patrocínios. Também autoriza a doação de bens móveis e imóveis, e a contratação de pessoal para a entidade, garantindo altos padrões técnicos nas suas atividades.

PalcoParaná

O PalcoParaná visa fomentar expressões artístico-culturais e, segundo o Executivo, as mudanças trarão mais segurança jurídica aos gestores, ampliando as oportunidades de atuação cultural no Estado. A proposta também possibilita a participação em editais de diversas esferas.

Ainda assim, as despesas geradas são compatíveis com a Lei Orçamentária Anual de 2024 e com o Plano Plurianual 2024-2027.