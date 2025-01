CCEE e EPE visitam Itaipu e obras do sistema de transmissão de energia da Usina

Foz do Iguaçu - O diretor financeiro executivo de Itaipu, André Pepitone, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Prado, e o vice-presidente de Regulação da Eletrobras, Rodrigo Limp, visitaram nesta quarta-feira (8), as obras da revitalização do Sistema de Transmissão em Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC, na sigla em inglês), na Subestação de Foz do Iguaçu (PR).

Operando há 40 anos, o HVDC está passando por uma atualização, com investimentos de Itaipu da ordem de R$ 2 bilhões. O objetivo é de modernizar e otimizar a infraestrutura de transmissão de energia elétrica, sem nenhum custo para o consumidor.

A agenda ocorreu simultaneamente à visita técnica na Usina pelo diretor da (EPE), Carlos Cabral, o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Alexandre Ramos. Ainda, a vice-presidente do Conselho de Administração da CCCE, Gerusa de Souza Magalhães, e o conselheiro da CCCE, Ricardo Takemitsu Simabuku. Eles estavam acompanhados pelo técnico aposentado de Itaipu, José Pereira do Nascimento, responsável pelo acionamento da primeira máquina da usina. A Unidade 1, que deu início ao processo ininterrupto de produção de energia da Itaipu, desde 5 de maio de 1984.

O grupo, também recepcionado pelo diretor financeiro da usina, se dirigiu à hidrelétrica depois de assistir ao filme institucional. Já Pepitone, o vice-presidente de Regulação da Eletrobras e o presidente da EPE foram à subestação da Eletrobras. O intuito era conhecer as etapas e o avanço das obras, que começaram em janeiro de 2023. No local, o diretor de Produção Sudeste da Eletrobras, Francisco Arteiro, e equipes técnicas deram as boas-vindas aos visitantes. Também fizeram uma apresentação sobre os ganhos trazidos pela modernização do sistema para o setor elétrico.

Antecipação

A entrega da primeira etapa ocorreu em 13 de dezembro do ano passado, quando o Conversor 4 do Bipolo 1 do sistema voltou a operar. Ele estava fora de operação desde 2023. A previsão é que seu retorno à operação ocorreria em janeiro de 2025. Porém, foi antecipado por ser considerado prioritário dentro do cronograma de execução do projeto.

A revitalização não trará aumento na capacidade de transmissão, mas vai proporcionar maior confiabilidade e implantará recursos operacionais dos quais o sistema não dispõe atualmente. O diretor financeiro de Itaipu, André Pepitone, destaca a importância das obras.