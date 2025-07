Com avanço da obra de reurbanização da Rua Rio da Paz, Transitar implementa rotas alternativas

Cascavel - Com os avanços da obra de reurbanização da Rua Rio da Paz e imediações em Cascavel, a Transitar, em parceria com a Secretaria de Serviços e Obras Públicas e a empresa responsável pela obra, vai implementar rotas alternativas no trânsito para garantir o andamento dos serviços que chegam, de fato, na Rua Rio da Paz, já a partir desta segunda-feira (21), e também o deslocamento dos condutores da região. Até então, os trabalhos estavam concentrados na Rua Rubens Lopes.

Na segunda, a Rua Rio da Paz, no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e Rua Israel da Vigo Silveira, será interditada em etapas, conforme o avanço dos trabalhos na via. No entanto, os moradores já poderão usar um desvio, usando a Rua do Pintor e Rua Rubens Lopes, no sentindo bairro-Centro.

Já no sentindo Centro-bairro, as ruas: Francisco Oliva, Aquilino Zati e Rua Borim são as opções para desvio. A orientação para os condutores é que já utilizem as rotas alternativas no início da próxima semana, sempre respeitando a sinalização e os trabalhadores em atividade.

A presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, pede compreensão dos motoristas e moradores da região. “Obra causa transtorno, a gente sabe, tem poeira, sujeira e mudanças no trânsito, mas isso é temporário. O resultado será mais segurança e melhor fluidez para todos”.

A Rua Rubens Lopes, por sua vez, ainda segue com serviços, já na etapa de finalização, por isso, está com sinalização provisória, o que exige mais atenção dos condutores ao passar pela via.

OBRA

A obra da Rua Rio da Paz e imediações abrange uma área de mais de 13 mil metros² e contempla serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem, sinalização viária e iluminação pública.