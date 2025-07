Inscrições abertas para Rainha da Expovel 2025

Cascavel e Paraná - Beleza, elegância, desenvoltura e simpatia. O concurso de beleza mais badalado de Cascavel está de volta. No dia 30 de agosto, um criterioso corpo de jurados terá a missão de escolher a Rainha da 44ª Expovel. O lançamento da Expovel será no dia 30 de agosto, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. A Expovel deste ano será de 10 a 14 de setembro. A grade de shows artísticos com renomes nacionais ainda não foi definida.



O título de Rainha da Expovel, 1ª princesa, 2ª princesa e Miss Simpatia, será disputado por 15 candidatas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto, por intermédio do número de WhatsApp (45) 99985-8580, com a diretora social da Sociedade Rural, Cidinha Schimitt. Podem se inscrever candidatas dos 16 (com autorização dos pais) até os 25 anos.



Para a diretora social da Sociedade Rural do Oeste do Paraná e coordenadora do concurso, Cidinha Schimitt, essa edição da Rainha da Expovel tem tudo para ser a melhor dos últimos anos. “Vamos realizar vários ensaios e uma bela coreografia para brindar a todos os presentes na noite de lançamento”, destaca Cidinha, que possui longa experiência em concurso do gênero. Por 40 anos, ela foi figura importante na escolha da rainha do carnaval de Cascavel.