Agência do Trabalhador de Toledo oferece curso gratuito para manicure e pedicure

Toledo - A Agência do Trabalhador está disponibilizando um curso completamente gratuito de aperfeiçoamento para manicure e pedicure. O workshop terá início na próxima segunda-feira (21) e será realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Toledo.

O curso tem 20 vagas, e as inscrições podem ser feitas por meio de um formulário on-line ou entrando em contato com a Agência do Trabalhador pelo número (45) 3196-3940.

As aulas serão realizadas nas segundas, terças e quartas-feiras das 8h às 12h no Senac de Toledo, localizado na Rua Guaíra, no Jardim La Salle. A formação terá início no dia 21 de julho e tem seu término marcado para o dia 1° de setembro. O curso possui alguns requisitos para a participação, como: ter, no mínimo, 16 anos e ter ou estar cursando o 6° ano do ensino fundamental.

Parceria

O curso é uma oportunidade oferecida em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, voltada especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para o diretor da Agência do Trabalhador, Rodrigo Souza, esse curso é uma ferramenta poderosa de transformação social.