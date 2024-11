Catuaí Shopping Cascavel recebe o Papai Noel neste sábado (23)

Neste sábado, dia 23 de novembro, o Catuaí Shopping Cascavel abre oficialmente seu calendário de eventos natalinos. O marco será a tão aguardada Chegada do Papai Noel, a partir das 19h. O evento, que promete encantar toda a família, contará com um espetáculo ao ar livre, “A Fantástica Fábrica de Sonhos”, realizado no estacionamento do shopping (Avenida Brasil, com a Rua Jacarezinho).

Com entrada gratuita, a programação busca proporcionar momentos mágicos para a comunidade de Cascavel e região. A solenidade dá início a uma temporada repleta de emoção e encantamento. Após sua chegada, o Papai Noel estará disponível para atender crianças e famílias no Shopping, em espaço localizado no segundo andar, próximo à loja Moncloa, onde permanecerá até o dia 24 de dezembro.

Para quem acredita, a Chegada do Papai Noel acontece no Catuaí Shopping Cascavel!