Catuaí: Cascavel apoia o Projeto Marias para capacitar mulheres vítimas de violência doméstica

Projeto Marias, do Ministério Público, tem como objetivo capacitar para o mercado de trabalho mulheres vítimas de violência doméstica, proporcionando oportunidades de qualificação profissional e geração de renda.

Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter no Catuaí Shopping Cascavel a oportunidade que precisam para retomar as suas carreiras profissionais. Isso porque o Catuaí é um dos apoiadores do Projeto Marias, criado no âmbito da 18ª Promotoria de Justiça de Cascavel e recentemente lançado pelo Ministério Público com o apoio de Judiciário e em parceria com instituições dos mais diferentes segmentos organizados e entidades do setor produtivo, como Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

O promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, José de Oliveira Júnior, afirma que o Projeto Marias tem por finalidade ajudar mulheres a romper o ciclo da violência doméstica e familiar por intermédio do aperfeiçoamento profissional e inserção no mercado de trabalho. Atualmente, segundo informações da Patrulha Maria da Penha, Cascavel tem mais de três mil autos de medidas de proteção ativas, um dos mecanismos legais para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra mulheres.

“Queremos, com o apoio da sociedade, capacitar essas mulheres para atuar no varejo e devolver a elas a possibilidade de trabalhar e de ter o seu próprio dinheiro, fundamental para o sustento delas e dos filhos”, conforme o promotor José de Oliveira Júnior, que explicou sobre o funcionamento do Projeto Marias no Fórum da Comarca de Cascavel, onde a ação foi apresentada a líderes da comunidade. “A Acic é uma entidade atenta às questões da segurança e projetos como esse terão sempre o nosso apoio”, diz a vice-presidente para Assuntos da Mulher Empresária, Marizete Cardoso.

Semente do bem

A superintendente do Catuaí Shopping Cascavel, Claudia Michiura, diz que o Projeto Marias encontra eco nos princípios defendidos pelo empreendimento. “Precisamos plantar sementes do bem, e é possível fazer isso ao defender o diálogo e o respeito mútuo, e criando oportunidades de renda e dignidade às pessoas, nesse caso especificamente, as mulheres”, afirma Claudia. “O Catuaí fica feliz em poder participar, porque abre uma nova janela de esperança a mulheres que são mães, profissionais e cidadãs”, completa.

O primeiro curso profissionalizante para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar já está em andamento, resultado de parceria com o Senac. “Essas profissionais recebem informações para que atualizem e aprimorem seus conhecimentos. E o Catuaí vai conectá-las às lojas que atuarão no shopping, e que precisam recrutar colaboradoras para os seus quadros”, de acordo com Claudia.

Para refletir

Durante o lançamento do Projeto Marias, a promotoria apresentou números sobre a violência doméstica no período de 2018 a 2020 em Cascavel. Os processos e inquéritos policiais, de lesão corporal, chegaram a 2.156 procedimentos. Entre as vítimas, 60,7% têm o ensino médio completo e 15,9% o fundamental incompleto. Apenas 6,6% informaram ter graduação e 16,9% não declararam seu nível de instrução. Para 52,6% das entrevistadas, a escolaridade é muito relevante para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho.