Castramóvel desembarca no bairro Periolo neste mês de maio

Desde 2017, o Setor de Bem-Estar Animal já realizou 15.348 castrações gratuitas em cães e gatos em Cascavel, sendo mais de 3 mil delas somente na unidade do Castramóvel, a ambulância totalmente equipada para prestar o melhor atendimento aos pets. Os demais procedimentos aconteceram por meio das clínicas credenciadas do Município.

E para dar continuidade nesse trabalho de política pública, o Castramóvel agora desembarca no bairro Periolo para ampliar ainda mais o trabalho de castrações. A unidade móvel ficará na região até o dia 29 de maio, no estacionamento da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Rua África, nº 173.

A previsão é de fazer 100 cirurgias no bairro. Os atendimentos serão para os animais de moradores do Periolo e Brasília que já estão cadastrados junto ao Setor de Bem Estar Animal. Quem ainda não se cadastrou, pode agendar o atendimento por meio de mensagem do Whatsapp pelo telefone (45) 99146-7370, que, conforme abrir vagas, serão chamados.

As cirurgias são gratuitas e destinadas aos animais de famílias de situação de vulnerabilidade social comprovada, ou ainda que estão sob tutela de protetores de animais que atuam ativamente na causa do bem-estar dos pets.

Os benefícios para o animal

Além do controle populacional, a castração é uma questão de saúde pública, uma vez que alguns dos cães podem transmitir doenças para os humanos. Para o animal, a castração também traz benefícios, para as fêmeas, por exemplo, há redução quase 100% a chance de desenvolver neoplasias mamárias. Quanto aos machos, há o controle de agressividade. No geral, há um aumento de longevidade e prevenção de doenças.

Fonte: Secom