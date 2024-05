Cascavelenses doam mais de 2 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes

A rede de solidariedade dos cascavelenses para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul já arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos e mais de mil fardos de água.

As doações continuam sendo recebidas na Defesa Civil de Cascavel, que está localizada na Rua Martin Afonso de Souza, 590, bairro Pacaembu.



Hoje (6), o primeiro caminhão de donativos recebidos pela Defesa Civil será encaminhado ao Corpo de Bombeiros, que enviará a ajuda para o RS.



Os cascavelenses podem doar alimentos não perecíveis, garrafas de água, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas, fraldas e ração para os animais.



É uma mobilização de todos para amparar nossos irmãos gaúchos, afirma o prefeito Leonaldo Paranhos. “Nosso momento é de solidariedade, de amor, de fraternidade. Estamos unidos para ajudar nossos irmãos e amenizar a dor dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, destaca.

Fonte: Secom