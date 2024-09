Cascavel recebe evento para impulsionar diversidade e inclusão nas indústrias

O Conselho de Responsabilidade Social da Fiep, por meio do Sesi Paraná e do Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes – Cifal Curitiba, promove uma série de eventos em setembro para discutir e incentivar a inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho. Esses encontros – Diálogo com a Indústria: PcD – ocorrerão em diversas regiões do estado. Em Cascavel, o encontro acontece em 24 de setembro, terça-feira.

A diversidade nas equipes de trabalho traz benefícios tangíveis para as empresas, como o aumento da inovação e da competitividade. “Ao incluir PcDs e outros grupos diversos, as indústrias ganham acesso a uma gama mais ampla de perspectivas, habilidades e experiências. Isso cria um ambiente plural e propício ao desenvolvimento de soluções criativas e mais adaptáveis às demandas de um mercado globalizado”, afirma Fernando Mizote, coordenador do Conselho de Responsabilidade Social da Fiep. “Além disso, empresas que investem em diversidade frequentemente observam melhorias na satisfação dos colaboradores, o que pode resultar em maior produtividade e menor rotatividade de funcionários.”

Outra vantagem significativa é o fortalecimento da responsabilidade social e da reputação corporativa. Em um cenário onde consumidores e investidores estão cada vez mais atentos às práticas de ESG, as empresas que adotam uma postura inclusiva e socialmente responsável destacam-se no mercado. Além disso, a inclusão de PcDs não é apenas uma obrigação legal, mas reforça o compromisso das organizações com valores éticos e posiciona as empresas como líderes no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Os eventos são uma oportunidade única para as indústrias do Paraná se engajarem em práticas que não apenas promovem a inclusão social, mas também fortalecem sua competitividade e responsabilidade corporativa, alinhando-se com as melhores práticas de ESG no cenário global”, finaliza Mizote.

Diálogo com a Indústria: PcD

Data: 24/09/2024

Local: Casa da Indústria de Cascavel – R. Vicente Machado, 619 – 1º Andar – Centro.

Horário: das 8:30 às 11 horas

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Fonte: Fiep