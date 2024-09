Cascavel lança programa que integra alunos estrangeiros com cursos de idiomas

Em um cenário de crescente imigração no Brasil, a cidade de Cascavel se destaca como um polo de acolhimento e desenvolvimento para famílias estrangeiras em busca de melhores condições de vida. O aumento significativo de alunos estrangeiros na rede municipal de ensino evidencia essa nova realidade e a necessidade de adaptação da cidade para atender a essa demanda.

Diante desse contexto, a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel (Semed) lançou nesta terça-feira (17), o Centro de Integração e Aprendizagem de Línguas e Culturas (Cialc), criado pelo Decreto Municipal nº 18.454. O Cialc tem como objetivo promover a integração social e cultural entre os membros da comunidade local e estrangeira, oferecendo cursos de idiomas e fomentando o respeito à diversidade.

O centro foi projetado no plano de governo do prefeito Leonaldo Paranhos Ele destacou a alegria de poder estar cumprindo mais um compromisso que havia firmado com a população.

“Esse é o último compromisso do nosso plano, então, eu estou feliz e quero evidentemente agradecer todos que se empenharam para que isso dê certo. Nós temos muita esperança e expectativa nesse centro”, afirmou Paranhos.

A secretária de Educação, Marcia Baldini, destaca que essa é mais uma ação para acolher os alunos imigrantes. “Hoje o município de Cascavel tem quase dois mil alunos imigrantes que falam idiomas diferentes. São 17 países que estão integrados nas nossas redes públicas municipais de ensino e esse centro vai trabalhar com a formação dos nossos professores e, principalmente nossos alunos, para que eles entendam e aprendam português, e os nossos professores para que eles possam entender o idioma que essa criança traz, a cultura, a identidade e conseguir realmente, além de integrar, acolher e transmitir o conhecimento científico”, destaca.

As inscrições para os cursos de idiomas, com carga horária de 40 horas, estarão abertas entre os dias 18 e 24 de setembro. Serão oferecidos cursos básicos de inglês, espanhol, libras e italiano, além de português instrumental para alunos e pais imigrantes. As aulas para professores, servidores e pais ou responsáveis iniciarão no dia 26 de setembro, no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel (Ceavel). As aulas de português instrumental para alunos do ensino fundamental serão realizadas em escolas descentralizadas.

O Cialc é uma iniciativa inovadora e representa um passo importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora em Cascavel. Ao oferecer cursos de idiomas e promover a troca cultural, a iniciativa contribui para a integração dos imigrantes e o enriquecimento da comunidade local.

