Cascavel inicia vacinação em escolas e Cmeis na segunda

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel) dá o pontapé inicial nesta segunda-feira (12) a uma verdadeira força-tarefa para promover a vacinação de crianças e adolescentes das instituições de educação públicas de ensino da cidade. A ação que faz parte da campanha de vacinação “Proteja seu filho em cada fase da vida – Manter a caderneta de vacinação atualizada é garantia de saúde para a vida toda”, começará pela Escola Nossa Senhora da Salete, no Bairro Brasmadeira.

Os profissionais da saúde vão iniciar uma maratona de imunização pelas 65 escolas municipais, 56 Cmeis e 93 colégios estaduais da cidade para levar a proteção das vacinas para os alunos que ainda não estão em dia com a carteirinha de vacinação. A ação é incentivada pela Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) e visa ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes em todo o Estado e vai se estender até o dia 16 de agosto.

Divisão

Em Cascavel, cada território ficará responsável pela imunização na área de abrangência. Para isso, as unidades de saúde e instituições de ensino estão trabalhando juntos neste alinhamento. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário de imunização, como Covid-19, influenza, pneumocócica 10, poliomielite, sarampo, HPV e entre outras.

A ação será realizada dentro das instituições de ensino, sendo a aplicação das vacinas condicionada à assinatura de termo de consentimento por parte dos pais ou responsáveis pelos alunos. Os pais já estão recebendo os documentos das escolas em que seus filhos estão matriculados, que deverá ser assinado indicando a concordância ou não com a aplicação. Em caso de aprovação o aluno deverá levar também a carteira de vacinação.

Maior proteção

Para o diretor da Sesau, Ali Haidar, com maior cobertura vacinal, é possível evitar que doenças já erradicadas voltem à circulação, garantindo uma proteção a mais para nossas crianças e adolescentes. “Estamos com baixas coberturas vacinais, por isso, temos buscado retomar as coberturas vacinais adequadas para que a gente diminua os riscos para a população”, disse.

Ele lembrou ainda que a falta da imunização pode ser um problema para os pais e caso a criança permaneça com a dose descoberta, não tenha regularizada a cobertura vacinal do seu filho, existe a recomendação por lei e portarias de informação ao Conselho Tutelar desse não cumprimento dos requisitos do calendário vacinal. “São dados prazos para que o pai regularize, são dados oportunidades de regularização vacinal para que se tomem depois as outras medidas, mas a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, por praxe, irão comunicar a falta das vacinas para o Conselho Tutelar”, explicou.

Paraná recebe mais 26.630 doses da vacina contra dengue

O Paraná recebeu 26.630 novas doses da vacina contra a dengue. Os imunizantes, que fazem parte da sétima remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado, chegaram na última quinta-feira (8) e estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão separados para envio às Regionais de Saúde nos próximos dias.

O novo lote será distribuído para 11 das 22 Regionais de Saúde (RS) do Estado: Paranaguá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Maringá, Apucarana, Londrina e de Toledo. As Regionais de Campo Mourão e Ivaiporã recebem o imunizante pela primeira vez. Já a RS de Paranavaí, que havia sido contemplada por remanejamentos, dessa vez irá receber doses para distribuir a todos os municípios de abrangência.

Com intervalo de três meses entre as aplicações, os imunizantes recebidos nesta etapa são direcionados tanto para aplicação da primeira (D1) quanto da segunda dose (D2). Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, as doses são direcionadas para aplicação em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Segundo dados preliminares, o Paraná registra 56.325 doses aplicadas, perfazendo 37,6% das doses recebidas.

Cenário

O último boletim divulgado pela Sesa no dia 30 de julho mostra que o Estado fechou o período epidemiológico 2023/2024 da dengue com 595.732 casos confirmados e 610 mortes em todo Paraná.