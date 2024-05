Cascavel Caridoso abre inscrições para famílias acolhedoras

O programa Cascavel Caridoso está recrutando famílias acolhedoras para prestar o acolhimento a idosos e adultos com deficiência que, por alguma razão, tiveram seus direitos violados, seja por violência, negligência ou abandono.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (45) 99133-3396 ou diretamente na sede do programa, que fica na Rua Valdemar Bonn, nº 155, no Coqueiral, até a o dia 21 de junho. As famílias selecionadas passarão por capacitação nos dias 26 e 27 de junho, das 13h30 às 17h, na sede.

Para ser família acolhedora é necessário que o responsável seja maior que 21 anos, apresente as certidões de antecedentes criminais de todas as pessoas que residem consigo e participe da capacitação. Após essa etapa, a família passa por avaliação psicossocial para estar apta a realizar o acolhimento.

Atualmente, 29 pessoas estão acolhidas em Cascavel, entre idosos e pessoas com deficiência, em 22 famílias acolhedoras.

Para realizar o acolhimento, a bolsa-auxílio à família acolhedora varia de acordo com o grau de dependência do acolhido, podendo chegar a R$ 2.546,00. Apesar do benefício, que é destinado aos cuidados com o acolhido, o objetivo do programa é a garantia da convivência familiar e comunitária e o cuidado individualizado aos acolhidos.

As famílias acolhedoras recebem apoio e acompanhamento de equipe técnica do Programa, formada por psicólogos e assistentes sociais.

Fonte: Secom