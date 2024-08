Cascavel brilha no Bolão e mira novo pódio no Brasileiro Sênior

O fim de semana foi de celebração para o esporte em Cascavel. A equipe feminina da cidade conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro da Melhor Idade – Bolão 23 Feminino, um resultado que demonstra a força e a experiência das atletas cascavelenses. A competição, que reúne as melhores equipes do país com idade acima de 60 anos, é um dos principais eventos do calendário nacional do bolão.

A conquista da medalha de bronze é apenas o começo. Nesta quarta-feira (28), a equipe Sênior de Cascavel entrará em ação no Campeonato Brasileiro Sênior Feminino, que será realizado nas pistas da Sociedade Atiradores, em Dois Irmãos (RS). A competição, que inicialmente estava marcada para maio, foi adiada devido às enchentes e agora promete agitar o final de agosto.

Ao todo, 14 equipes de três estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – participarão do evento. Entre as equipes gaúchas, destacam-se Dois Irmãos, Ijuí, Lajeado, São Leopoldo, Picada Café e Santa Maria. Santa Catarina será representada por Blumenau, Timbó, Rio do Sul, Joinville e Canoinhas. O Paraná, além de Cascavel, terá Marechal Cândido Rondon e Campo Mourão como representantes.

Com a participação em dois importantes campeonatos nacionais em sequência, o fim de agosto promete ser um período de grande expectativa para atletas e torcedores cascavelenses.

Fonte: SOT