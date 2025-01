Carlos Gomes: Mão inglesa será fechada por vinte dias para o término do "paver de pinhão"

Cascavel - A conhecida mão inglesa que fica entre a Rua Erechim e a Avenida Carlos Gomes – que faz parte do conhecido Centro Histórico de Cascavel – na região da antiga rodoviária de Cascavel, será fechada a partir desta sexta-feira (10) pelos próximos 20 dias para que seja terminada a colocação do paver de pinhão no trecho, que faz parte das obras de reurbanização da Avenida Carlos Gomes e imediações.

De acordo com a Sesop, o prazo é uma previsão já que a interdição vai depender das condições climáticas para ser concluída e do próprio andamento da obra, já que o paver pinhão traz a herança histórica e valoriza a cultura cascavelense, mas o trabalho é minucioso. A orientação é que os condutores busquem vias alternativas neste momento de trabalho. Quem não puder evitar a região, redobre a atenção no trânsito e reduza a velocidade ao passar pela área.

Obras em Cascavel – Foto: O Paraná

Alexandre de Gusmão agora tem sentido único

Desde ontem (9), a Rua Alexandre de Gusmão passou a ter sentido único – sentido bairro-centro. A inversão é a finalização do planejamento de mobilidade urbana da obra de reurbanização da Avenida Carlos Gomes e imediações. Com a mudança, a Avenida da Lapa, recém-criada, e que compreende um pequeno trecho entre as Ruas 25 de Agosto e Barão do Cerro Azul, passa a ter sentido duplo. Durante este primeira semana, os agentes de mobilidade e trânsito ficarão a postos para orientar os motoristas e pedestres quanto à mudança de sentido da via.

Com a alteração, foi colocado em prática o binário da Avenida Carlos Gomes com a Rua Alexandre Gusmão de forma completa. “Trabalhamos mais de um ano e meio para que este momento acontecesse. Estamos entregando mais uma liberação, melhorando a trafegabilidade da região Central com a Sul e da Sul com a Central, dividindo o fluxo de veículos nas duas vias”, disse o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy.