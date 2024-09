Candidatos a vereador de Cascavel receberam quase R$ 3 mi de Fundo Eleitoral

Faltando oito dias para a disputa do primeiro turno nas eleições municipais de 2024, os postulantes às 21 cadeiras da Câmara de Cascavel seguem gastando sola de sapato atrás dos votos. A Justiça Eleitoral registrou 363 pedidos de candidaturas a vereadores em Cascavel. Dessas, naturalmente, algumas acabam sendo mais viáveis, como as candidaturas à reeleição ou as candidaturas que acabam recebendo recursos e ficam mais ‘encorpadas’.

Exemplo são aquelas candidaturas que receberam recursos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), valor destinado a auxiliar os candidatos nas suas campanhas. Em Cascavel, alguns postulantes receberam valores significativos, enquanto outros contaram com nenhum apoio financeiro.

De acordo com um levantamento da reportagem do jornal O Paraná, com base na prestação de contas parcial entregue pelos candidatos a vereador de Cascavel, disponível no DivulgaCand do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os postulantes à Câmara de Cascavel já receberam R$ 2.985.753,52 em recursos públicos do Fundo Eleitoral ou Fundo Partidário. Esses valores, recebidos a título de recursos públicos, representam 75,73% do total de receitas arrecadadas entre todas as candidaturas. Os valores variam de R$ 1.000,00 até R$ 113.571,43.

No entanto, entre os candidatos e dentro dos próprios partidos, acaba existindo uma discrepância considerável no valor destinado pelo Fundo Eleitoral. Ao todo, mais de 80 candidatos não receberam qualquer valor, dependendo exclusivamente de recursos próprios ou doações para viabilizar suas campanhas.

De acordo com os dados do TSE, os candidatos com os maiores aportes do Fundo Especial são Hivonete Piccoli (MDB) com R$ 113.571,43; Moises Campos (PT) com R$ 105.151,30; Glades Rossi (PT) com R$ 99.458,67; Duda Jankauskas (PT) que recebeu R$ 85.651,30; Conrado Lara (Podemos) com R$ 80.000,00; Zé Carlos do Sindvel (PT) que recebeu R$ 70.916,95; Suco (PSD), que recebeu R$ 65.000,00; Professora Luciana Paulista (PSD) que recebeu R$ 60.000,00; Beth Leal (Republicanos) com R$ 50.000,00. Ainda, diversos nomes do PL, como Cabral, Fão do Bolsonaro, Alécio Espínola, Celso Dal Molin, Mazutti, Melo do Pastel, todos receberam aportes de R$ 50.000,00 cada.

Recursos moderados

Outros candidatos que receberam valores mais moderados, mas que ainda contam com apoio significativo, incluem Eduardo Laurentino (Republicanos), que obteve R$ 40.000,00, e Grécia Logística (PL) com R$ 30.000,00. Também receberam montantes significativos Américo (PL), Bombeiro Ademir (PL) e Carlos da VIP (Podemos), cada um com R$ 25.000,00.

Apoio menor

No entanto, a maioria dos candidatos recebeu valores abaixo dos R$ 15.000,00. Contudo, uma parcela significativa dos candidatos não contou com nenhum aporte do Fundo Eleitoral.

Para verificar o valor que cada candidato a vereador de Cascavel recebeu a título de Fundo Eleitoral, basta acessar o portal oparana.com.br. A reportagem do jornal O Paraná compilou os dados.