Campanha da Sanepar chama atenção para crise climática e uso consciente da água

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lança, a partir desta sexta-feira (1.º), uma campanha de conscientização sobre crise climática e uso racional da água, em razão da falta de chuvas, do déficit hídrico e do crescente aumento no consumo. O conceito da campanha é “Então dê uma força pro amanhã. Faça uso consciente da água hoje”.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, comenta como é sério o reflexo da estiagem e do calor na produção e na distribuição da água tratada. “Em períodos de estiagem, temos um volume menor de água nos mananciais, mas, por causa do calor, as pessoas naturalmente consomem mais. A conta não fecha”, explica. Bley conta que, em algumas regiões do Estado, o consumo aumentou 20% nos dias mais quentes.

O ser humano tem notado as consequências das mudanças climáticas de várias formas, especialmente, nas últimas décadas. A alteração no regime de chuvas, com enchentes e secas extremas cada vez mais frequentes, e períodos de frio e calor desregulados, com temperaturas muito acima das médias histórias, trazem fortes impactos justamente na água. Para lembrar disso e sensibilizar a população sobre o uso inteligente deste recurso é que surgiu a campanha.

“A Sanepar tem investido muito em obras de ampliação dos sistemas, abertura de novos poços, exploração de novas fontes de captação. Porém, essas medidas, em algum momento, podem não ser suficientes”, reforça. O diretor-presidente explica ainda que o papel da população é essencial nesse processo. “É primordial que a responsabilidade pela preservação desse bem, que é finito, seja compartilhada. Às vezes abusamos um pouco, enchendo a piscina, lavando carro com água tratada, lavando uma calçada, coisas para as quais pode haver outras alternativas”, destaca Bley, lembrando que a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação.

Segundo o diretor-presidente, a intenção com a divulgação do novo material é impactar positivamente a população que faz o uso do serviço da Sanepar. “Estaremos presentes na TV aberta com as principais emissoras do estado, e em oito praças diferentes. Além de rádio, veículos online e jornais.”

TRABALHO E INVESTIMENTO ININTERRUPTOS

A Sanepar monitora constantemente os níveis dos mananciais de captação de água, superficiais e subterrâneos. A estiagem prolongada, com um período de chuvas de pequeno volume desde abril, está reduzindo a disponibilidade hídrica e a capacidade produtiva de poços e ribeirões. Houve queda nos níveis desses mananciais em várias cidades. Os sistemas de água estão operando dentro da normalidade até o momento, mas a Companhia faz constante monitoramento, mantendo estado de alerta.

As temperaturas muito acima do normal para o período, em algumas regiões em até 10 graus, de acordo com institutos como Inmet e Climatempo, também contribuem para o estado de alerta no abastecimento. O calor tem provocado desconforto para as pessoas, que tendem a tomar mais banhos no dia e a consumir mais água em geral.

“O cenário que se apresenta deve despertar nas pessoas o senso de economia do recurso. A maior demanda de consumo, especialmente em horários de pico na semana ou às sextas-feiras e sábados, tem influência direta na pressão da rede de distribuição. Por isso, embora não haja desabastecimento, o cliente pode não ter a pressão que está acostumado a ver no seu imóvel. Pontos mais altos na cidade ou mais distantes dos reservatórios estão mais sujeitos a esta situação,” alerta o presidente.

As equipes técnicas da Sanepar trabalham para manter o abastecimento regular e com qualidade 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Considerando a particularidade de cada sistema, a Sanepar tem executado obras de melhorias, adequações ou ampliações para dar maior condição de atendimento.

“A Companhia busca e pensa constantemente em soluções que atendam as demandas dos clientes e as necessidades das regiões e dos municípios, e tem feito investimentos robustos, boa parte para garantir o abastecimento de água. Até o final deste ano, vão ser investidos mais de R$ 2 bilhões e, até 2028, esse valor deve chegar a R$ 11 bilhões”, complementa Wilson Bley.

Para ajudar, a população pode adotar hábitos inteligentes de consumo da água tratada na rotina. Mudanças simples podem causar grande impacto e ajudam a preservar este recurso finito e essencial à vida.

Siga estas dicas:

– Não se deve utilizar água potável para diminuir a poeira das calçadas, nem varrer resíduos;