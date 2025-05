Caminhoneiro morre em batida frontal na BR-277; vídeo mostra cenário caótico

Guarapuava - No início da tarde desta terça-feira (6), por volta das 13 horas, no Km 315 da BR-277, município de Guarapuava (PR), ocorreu um acidente do tipo colisão frontal seguido de saída de pista envolvendo dois veículos e resultando em uma pessoa em óbito. Os veículos envolvidos foram: uma Duster de cor branca e um veículo de carga carregado com soja. Veja abaixo o vídeo registrado pela PRF no local do acidente:

A princípio, o veículo de carga trafegava no sentido decrescente da rodovia (Guarapuava/Curitiba) quando invadiu a pista do sentido oposto vindo a colidir com o automóvel que trafegava sentido crescente.

O condutor da Duster e uma passageira, tiveram lesões leves, receberam atendimento no local e foram encaminhados para o UPA de Guarapuava. A outra passageira teve lesões graves e foi encaminhada ao hospital São Vicente de Guarapuava. O motorista realizou o teste do bafômetro tendo resultado negativo para ingestão de álcool.