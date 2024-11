Caminho Terra do Sol começou unindo história, fé e a força da comunidade

Com passos que unem história, fé e a força da comunidade, começou nesta quinta-feira (14) a 16ª edição do Caminho Terra do Sol, tradicional peregrinação organizada pela AMIC (Associação das Micro e Pequenas Empresas), que integra oficialmente o calendário de eventos de Cascavel e do Estado do Paraná. Até sábado (16), 42 peregrinos percorrerão pelo menos 33 km por dia, com chegada prevista no fim da tarde em Boa Vista da Aparecida. Para os participantes, caminhar é mais do que um desafio físico. Trata-se de uma oportunidade de reflexão e de autoconhecimento.

“O Caminho é um convite à reflexão. Cada desafio, como o desgaste físico e os momentos de solidão, traz à tona questões profundas sobre a vida, permitindo que cada peregrino descubra o verdadeiro significado de seu propósito”, explica o idealizador do projeto, Celso Benedito Bevilacqua, peregrino e ex-presidente da AMIC. Ele lembra que a ideia do projeto nasceu de um sonho simples, mas profundo, de dois caminhantes que, em 2010, começaram a trilhar suas primeiras rotas, inicialmente em busca de saúde física. No entanto, logo perceberam que o esporte ia além de um desafio corporal.

“O reconhecimento que o Caminho recebeu é algo muito gratificante. Não só pela organização do evento, mas pela transformação que ele gera em todos os participantes. Estamos cumprindo uma missão de conectar pessoas e oferecer uma verdadeira experiência de vida”, pontua Bevilacqua.

Um Caminho de propósitos

Inspirado na lendária peregrinação de Santiago de Compostela, na Espanha, Bevilacqua, que já percorreu o trajeto espanhol em três ocasiões, trouxe essa visão para Cascavel. O projeto teve início em 2013, com edições semestrais, reunindo em média 50 peregrinos. Mesmo durante a pandemia, a AMIC manteve viva a essência da experiência, organizando versões reduzidas de um dia para garantir que os participantes mais assíduos pudessem continuar a tradição.