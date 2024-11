Caminho da Terra do Sol: inscrições podem ser feitas até segunda (11)

A caminhada será realizada durante o feriadão de 14 a 16 de novembro, com um investimento de R$ 400 . A participação é recomendada para pessoas com experiência em percursos longos e bom condicionamento físico, pois o percurso é desafiador e as condições climáticas podem variar.

A AMIC (Associação das Micros e Pequenas Empresas) está em contagem regressiva para a 16ª edição do Caminho da Terra do Sol e quem deseja participar dessa experiência transformadora ainda pode se inscrever até segunda-feira (11).

A Itaipu Binacional e o Turismo Itaipu promovem, a partir desta segunda-feira (4), uma ação interativa para escolher os nomes dos filhotes de lontra (Lontra longicaudis) nascidos no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) em junho de 2024. A votação ocorre pelas redes sociais do Turismo Itaipu, no link https://forms.gle/qNRhsK9AD5ZRkeYk6 e de forma presencial, durante o […]

As seis dezenas do concurso 2.793 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 127 milhões. As […]

Sobre o Caminho



O Caminho da Terra do Sol é inspirado na lendária peregrinação de Santiago de Compostela, na Espanha, e foi idealizado por Celso Benedito Bevilacqua, peregrino e ex-presidente da AMIC. Bevilacqua, que chegou a realizar o percurso espanhol em três ocasiões, inclusive percorrendo um trecho de 1.000 km em 2009, trouxe essa visão para Cascavel. O projeto teve início em 2013, com edições semestrais, em maio e outubro, reunindo em média 50 peregrinos.

Mesmo durante a pandemia, a AMIC manteve viva a essência da experiência, organizando versões reduzidas de um dia, garantindo que os participantes mais assíduos pudessem manter a chama dessa tradição. Hoje, o Caminho da Terra do Sol integra o Calendário Municipal e Estadual de Eventos do Paraná, consolidando-se como uma experiência permanente.

Participe!



A peregrinação começa às 6h do dia 14 de novembro e tem como ponto de partida o monumento em frente ao campus da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) em Cascavel, com previsão de chegada no início da noite do dia 16 de novembro no município de Boa Vista da Aparecida.

Serão três dias intensos, com uma média de 33 km percorridos por dia. O caminho é repleto de paisagens deslumbrantes, travessias de rios e terrenos desafiadores, que incluem subidas e descidas acentuadas, além de paradas estratégicas para descanso e alimentação.

Com forte compromisso com a sustentabilidade, a iniciativa ainda inclui plantios de árvores nativas ao longo do percurso, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel.

Serviço



Evento: Caminho da Terra do Sol

Quando: De 14 a 16 de novembro

Inscrições: Até segunda-feira (11)

Onde: AMIC

Investimento: R$ 400,00

Informações: (45) 99859-0111

Fonte: Assessoria