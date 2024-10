Brasil pode liderar produção mundial de combustível sustentável de aviação

O Brasil pode se tornar o principal produtor mundial de combustível sustentável de aviação (SAF), segundo especialistas no evento paralelo da 15ª Clean Energy Ministerial e 9ª Mission Innovation, que ocorrem durante a Reunião Ministerial de Energia do G20, em Foz do Iguaçu (PR).

Enio Verri, diretor-geral da Itaipu, ressaltou que a produção em escala de SAF está a caminho. Erasmo Battistella, presidente da Aprobio, afirmou que o Brasil pode ser a “Arábia Saudita do SAF”, destacando a experiência com biocombustíveis desde os anos 70.

A princípio, a nova lei do programa Combustível do Futuro, que será promulgada na próxima quinta-feira (3), estabelece que, a partir de 2027, os operadores aéreos devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa em voos domésticos, começando com 1% e atingindo 10% em 2037.

A Itaipu Binacional apoia pesquisas em biogás e hidrogênio verde, sendo sede da primeira planta de produção de SAF no Brasil, inaugurada em junho.

Entretanto, com investimento de 1,8 milhão de euros do governo alemão, a planta produzirá 6 kg por dia de bio-syncrude.