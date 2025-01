BR-277 terá operação pare-e-siga em Foz do Iguaçu neste final de semana

Foz do Iguaçu - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a BR-277 em Foz do Iguaçu, na região Oeste, será interditada para lançamento de vigas de novo viaduto na altura do km 722, nesta sexta-feira (31), sábado (1º) e domingo (2).

Durante as operações, que começam à noite e vão até o final da madrugada do dia seguinte, os veículos vão trafegar pela rodovia em operação pare-e-siga, com interrupção total do tráfego em intervalos de 1 hora e 30 minutos de cada vez.

As vias marginais da rodovia, a Avenida Olímpio Rafagnin e a Rua Sérgio Gasparetto, ficarão totalmente bloqueadas durante este período, sem operação pare-e-siga.

Condutores devem seguir com cautela e atenção redobrada durante este período de obras, obedecendo a sinalização e orientações dos trabalhadores no local.

Serão lançadas por guindaste 12 vigas longarinas sobre os pilares do viaduto. Oito delas tem 30 metros de comprimento e pesam 59,8 toneladas, e quatro tem 33 metros e 65 toneladas. A estrutura é parte da obra de implantação da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, permitindo o acesso com segurança à futura rodovia de ligação com a Ponte da Integração Brasil–Paraguai.