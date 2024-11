Biblioteca Pública celebra 60 anos com literatura e memória em Cascavel

No coração de Cascavel, onde a memória coletiva repousa entre estantes e corredores, a Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos completa 60 anos de existência. Nascida no dia 10 de novembro de 1964, a instituição não apenas sobreviveu às décadas, mas tornou-se um símbolo de conhecimento e de encontros literários e contações de histórias para crianças, jovens, adultos e idosos.

A Biblioteca é mais do que um repositório de livros: é uma guardiã da história da cidade, um pilar cultural que conectou gerações e influenciou a vida de seus visitantes.

Um marco histórico e cultural

A celebração que se aproxima, organizada pela Secretaria de Cultura de Cascavel, convida a população a revisitar esse espaço onde as vozes de escritores e leitores se encontram há seis décadas.

O prédio que hoje abriga a Biblioteca – antes sede do Paço Municipal – tem a assinatura do arquiteto Nilson Gomes Vieira e foi erguido em 1972, em um tempo recorde de dez meses. Com sua estrutura aberta e divisórias móveis, projetou-se para abrigar não apenas livros, mas a ideia de um saber acessível e flexível, sempre em mutação.

Intitulado carinhosamente de “Paço das Artes”, o edifício tornou-se um refúgio intelectual e uma casa para todos os que buscam crescer em conhecimento. E é nesse espaço que, nesta sexta-feira (8), o aniversário de 60 anos será celebrado de maneira simbólica e com o lançamento do que promete ser o primeiro de muitos Festivais dedicados à literatura em uma cidade com tantos talentos para a escrita.

Primeiro Festival Literário

O ponto alto das comemorações é o lançamento do I Festival Literário de Cascavel, o FLIC, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de novembro. O festival marca uma nova fase para a biblioteca e para a cidade: é a primeira edição de um evento que celebra as letras em todas as suas formas. Durante esses dias, a literatura tomará o Teatro Municipal Sefrin Filho, em uma programação que promete envolver desde o público infantojuvenil até os leitores mais experientes.