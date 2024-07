PREVISÃO

Mais frio ou calor? confira a previsão do tempo em Cascavel

O domingo começou com bastante neblina em Cascavel, como tem ocorrido nos últimos dias. Segundo o Simepar, áreas de instabilidade continuam atuando sobre o Paraná, mais concentradas entre o centro e o leste do estado. No geral, é baixa a atividade elétrica associada aos eventos de chuva. Também não há volumes de chuva significativos registrados […]