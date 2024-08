Avião da FAB fará translado de mais vítimas do voo 2283 nesta sexta-feira (16)

VOO 2283

Corpos de Laiana Vasatta e Edilson Hobold chegarão hoje em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel recebeu a informação da Voepass, companhia área responsável pelos trâmites de translado das vítimas do acidente do voo 2283, que dois corpos serão desembarcados no Aeroporto Regional de Cascavel nesta quinta-feira (15), por meio de voo comercial da GOL, com previsão de chegada à cidade às 11h. As vítimas confirmadas são: […]