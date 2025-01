Avenida Carlos Gomes: Trechos em frente às paradas de ônibus começam a receber concreto

O serviço está chamando a atenção de quem passa pelo local, já que no trecho é colocado um emaranhado de ferro e, por cima, será jogado o concreto . “Não vamos fechar a pista inteira, é fechada só a faixa onde o pessoal está trabalhando e aí é possível ter um fluxo de movimento de veículos e conseguimos também executar o trabalho. Isso vai ocorrer nos próximos 90 dias ao longo de toda a Carlos Gomes nos locais que têm as baias de ônibus ”, detalhou.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, a prioridade foi na execução do asfalto liberando para o maior fluxo de veículos , mas a partir de agora será executado então os trechos que ficaram para trás, que são as quadras onde serão instalados os novos pontos de ônibus . Os fechamentos vão ocorrer de acordo com o andamento dos trabalhos, por isso, os motoristas devem manter atenção ao trafegar ao longo da via pelos próximos 90 dias , prazo que a empresa tem para executar os serviços.

Cascavel - A última fase de pavimentação da Avenida Carlos Gomes – que é a colocação de concreto nas “baias” dos pontos de ônibus ao longo de toda a via – iniciou nesta quinta-feira (23). O primeiro trecho a ser concretado é o abrigo que fica entre a Rua Vitória e a Rua Virgílio Formighieri. Para poder executar a obra, a pista do lado direito teve que ser fechada, interdição que deve ocorrer pelos próximos dias. Além disso, em alguns momentos a pista ao lado esquerdo também terá que ser fechada para que o caminhão possa despejar o concreto na baia.

Até abril

A obra da Carlos Gomes – umas das maiores obras de reurbanização da cidade dos últimos anos – foi entregue no fim do ano passado, quando terminou o prazo de 15 meses do início dos serviços, contemplando desde a Travessa Cristo Rei até a rotatória da Unioeste. No entanto, o contrato foi prorrogado em 134 dias, ou seja, até abril deste ano para terminar justamente a concretagem dos pontos, colocação das calçadas, ciclovia e o ajardinamento.

A obra mudou a mobilidade urbana dos moradores que residem nos bairros próximos ou acessam a região, visto que, segundo dados municipais, cerca de 100 mil cascavelenses trafegam pela via diariamente, sendo 25 mil veículos por dia, além de 10 mil usuários de transporte coletivo em cerca de 300 viagens de ônibus. Uma das principais mudanças foi a obrigação de fazer o looping de quadra seguindo o modelo das três principais avenidas da cidade – Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco – que tiveram mudanças consideráveis depois de serem revitalizadas. Além disso, a semaforização que ainda está sendo instalada deve contemplar a famosa ‘onda verde’.

As obras foram licitadas pelo custo inicial de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano). Ela tem ao todo 56 quadras, sendo que em todo o trecho, a base do asfalto foi refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.