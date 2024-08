Autoridades fazem reunião para alinhar translado de corpos

QUEDA DE AVIÃO Vídeos mostram queda do avião e incêndio após o sinistro; Voepass emite nota

Vídeos registrados por populares mostraram o momento da queda de um avião da Voepass na tarde desta sexta-feira (9) no município de Vinhedo, no interior de São Paulo. Veja abaixo: A aeronave estava com 62 pessoas a bordo e saiu de Cascavel com destino a Guarulhos. Até o momento quatro mortes foram confirmadas, mas as […]