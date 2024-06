Atrativos turísticos de Foz celebram aniversário da cidade com passeios gratuitos

Às vésperas do 110º aniversário, no próximo dia 10 de junho, Foz do Iguaçu se prepara para uma celebração especial, onde os moradores serão presenteados com a gratuidade em alguns dos principais pontos turísticos da cidade. Essa iniciativa reforça não apenas o vínculo entre a comunidade e o patrimônio natural, mas também promover o turismo local e incentivar o orgulho de ser iguaçuense.

Confira os detalhes de cada passeio:

Cataratas do Iguaçu

No próximo dia 10 de junho, data em que Foz celebra 110 anos, as Cataratas presenteiam os moradores da cidade com o acesso gratuito ao famoso Parque Nacional do Iguaçu. Além disso, descontos especiais serão oferecidos em estabelecimentos comerciais e opções gastronômicas do Parque.

O passeio nas Cataratas, pelo lado brasileiro, é uma experiência onde os visitantes se encantam com uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo. Ao percorrer as trilhas do Parque, é possível ter vistas espetaculares das quedas. Pontos de observação estrategicamente posicionados oferecem ângulos privilegiados para contemplar a grandiosidade das quedas, como a icônica “Garganta do Diabo”.

Para desfrutar do benefício, os residentes devem apresentar um comprovante de residência no próprio nome e um documento original com foto.

Itaipu Binacional

Para os moradores da região, uma oportunidade imperdível de explorar as maravilhas da Usina Hidrelétrica de Itaipu se apresenta: o passeio oferece gratuidade contínua para residentes locais.

É importante ressaltar que essa iniciativa não está limitada ao período de aniversário de Foz, mas é uma vantagem permanente para habitantes da região. Para os passeios apresentados a seguir, as reservas podem ser feitas através do WhatsApp (45) 99131-9119, pelo telefone (45) 3198-1800 ou via e-mail [email protected].

Itaipu Panorâmica

Uma jornada de 1h10 para explorar os segredos por trás da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Realizado em ônibus, o passeio abrange toda a área externa da usina, incluindo a Avenida dos Condutos Forçados, também conhecida como “Tubos Brancos”, e o Topo da Barragem. Além disso, paradas como o Mirante Central e o Mirante Vertedouro oferecem vistas lindas para tirar fotos.

Este passeio é livre para todas as idades e está disponível diariamente das 8h30 às 16h.

Para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros existe ainda a vantagem em desfrutar gratuitamente a Itaipu Panorâmica, basta apresentar comprovante de residência em nome do visitante, acompanhado de documento de identificação.

Itaipu Iluminada

Esta é uma homenagem aos barrageiros que ajudaram a construir uma das maiores obras da engenharia moderna, a Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Neste percurso, os participantes embarcam em ônibus equipados com áudio-guia, para uma imersão completa. Ao chegar ao Mirante Central, uma apresentação musical temática, com canções da fronteira, encanta os visitantes presentes. Após o show, é hora de se encantar com a iluminação monumental da barragem. O passeio continua com o retorno aos ônibus, passando pelos Condutos Forçados, antes de retornar ao Centro de Recepção de Visitantes.

Com duração de aproximadamente 2h, o passeio é destinado a todas as idades, e acontece todas as sextas-feiras e sábados, às 19h. Como as vagas são limitadas, é indicado que a reserva seja feita antecipadamente. Para os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, a gratuidade é garantida através da apresentação de um comprovante de residência em nome do visitante, acompanhado de documento de identificação.

Itaipu Refúgio Biológico

Dividido em duas partes, o passeio combina aprendizado e contato direto com a fauna e flora locais.

O Refúgio Biológico da Itaipu oferece uma experiência educativa e ambientalmente consciente, combinando um percurso de carro com uma caminhada leve de aproximadamente 2 km. Durante o trajeto, os visitantes têm a oportunidade de aprender sobre as ações de conservação, participar do plantio de árvores nativas e explorar o zoológico, que abriga diversas espécies de animais nativos da região.

Com duração aproximada de 2h30, o passeio acontece de quarta a segunda-feira. Como as vagas são limitadas, é aconselhável fazer as reservas com antecedência. E para os moradores de Foz e municípios lindeiros a entrada é gratuita mediante apresentação de um comprovante de residência, acompanhado de documento de identificação.

Parque das Aves

O Parque das Aves traz uma oportunidade especial para os moradores de Foz do Iguaçu. Durante todo o mês de junho de 2024, a população local terá entrada gratuita ao Parque. Essa ação celebra o aniversário de 110 anos da cidade e promover o acesso à natureza e educação ambiental para a comunidade.

O passeio no Parque das Aves oferece uma experiência envolvente em meio à natureza. Os visitantes têm a oportunidade de caminhar pelas trilhas enquanto observam, de perto, uma variedade de aves tropicais em amplos viveiros. Além disso, o parque proporciona interações próximas e educativas com algumas das espécies, incluindo araras, tucanos e flamingos. Com uma atmosfera educativa, o Parque das Aves é uma atração imperdível para todas as idades.

Para entrar gratuitamente no Parque, os moradores precisam ir pessoalmente à bilheteria para retirar o ingresso, no período de 1 a 30 de junho deste ano, apresentando a documentação necessária. É importante que visitantes maiores de 18 anos levem comprovante de residência no próprio nome, além de um documento oficial com foto. Ambos devem estar atualizados para serem válidos.

Marco das Três Fronteiras

Com horário de funcionamento das 14h às 21h, de terça-feira a domingo, o Marco das Três Fronteiras está localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, e convida a todos para explorar a rica diversidade cultural e natural da região.

Oferecendo uma vista deslumbrante dos rios Paraná e Iguaçu, o local permite contemplar a beleza natural e rica história das fronteiras sul-americanas. Além disso, as apresentações culturais, realizadas de terça a domingo a partir das 18h15, proporcionam uma viagem pela herança cultural.

Para os moradores de Foz do Iguaçu, o acesso ao Marco é gratuito o ano todo, bastando apresentar um comprovante de residência e documento com foto no próprio nome.

Fonte: PMFI