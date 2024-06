Atenção condutores! trecho da Rua JK será fechado nesta terça

PARANÁ

Prêmio de R$ 114 milhões da Mega-Sena vai para Ponta Grossa

O prêmio milionário da Mega-Sena vai para o Paraná. O bolão de dez cotas, com nove dezenas por cartão, foi feito na Loterias Princesa dos Campos II, na cidade de Ponta Grossa. As dezenas foram sorteadas na noite desse sábado (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os ganhadores do bolão vão dividir o […]