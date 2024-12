Árvores são “patrimônio da comunidade”; podar e cortar precisa de ciência e paciência

Cascavel - Nas primeiras aulas de Ciências ou de Meio Ambiente a criança aprende a importância das árvores que por meio da fotossíntese absorvem o CO2 e transformam o carbono nele contido em raízes, galhos, troncos, folhas, frutos e flores, liberando oxigênio que é primordial para a existência do ser humano. Uma cidade “arborizada” representa ar mais saudável, clima ameno e as disputadas sombras!

Cascavel tem uma grande quantidade de árvores e de espécies que chamam atenção, mas por outro lado, em dias de ventos um pouco mais fortes, tem que conviver com a queda de árvores inteiras ou de parte delas. O avanço da construção civil também acaba eliminando parte delas que precisam ser repostas para que a cidade mantenha em dia o seu “pulmão verde”, favorecido pelo Parque Ecológico Paulo Gorski, a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil.

Não pode cortar!

O corte e a poda de árvores é uma rotina muito necessária e justificada por questões de segurança. Porém, uma árvore em especial foi alvo de uma lei aprovada na Câmara Municipal neste mês de dezembro. Uma paineira localizada na confluência das Ruas Norma Vessaro, Lins e Dante Destro, no Bairro São Cristóvão, estampada na capa desta edição, foi declarada imune ao corte. Ela tem mais de 50 anos e é “patrimônio da comunidade”, chamando a atenção de todos que passam pelo o local especialmente nos meses de florada.

O projeto de lei proposto pela vereadora Beth Leal (Republicanos) foi aprovado por unanimidade. O objetivo foi garantir o patrimônio ecológico, histórico e científico da cidade, além de chamar atenção para importância da preservação. “Queremos também que seja um símbolo para a população da necessidade de conservar o meio ambiente e ampliar a arborização da cidade”, defendeu a vereadora, lembrando que as árvores promovem a regulação climática, reduzem a temperatura média das ruas, aumentam a umidade do ar e ajudam a manter a biodiversidade das cidades.

Segundo relatos dos moradores, a paineira agora protegida, foi plantada por Ângelo Macagnan que teria trazido um galho ainda pequeno do distrito de São Salvador e que com o passar dos anos, ela foi ocupando a extensão do “triângulo”, onde crianças de diferentes gerações brincaram e aproveitaram sombra e beleza da árvore.

“Sujeira” não justifica poda ou corte!

“O tempo para plantar é bem mais curto do que o de cortar ou podar”. A afirmação é do secretário de Meio Ambiente de Cascavel, Aílton Lima, que disse para a reportagem do Hoje Express que grande parte dos pedidos de corte e poda de árvores feitos ao Município são de casos que não há necessidade. A maior reclamação das pessoas são as folhas que sujam piscinas ou calçadas e entopem as calhas. Segundo ele, as que realmente apresentam riscos são em número reduzido. Atualmente o serviço é executado por uma equipe mista formada por funcionários da OT Ambiental, empresa que ainda responde pela gestão de resíduos da cidade e da Secretaria de Meio Ambiente.

“Paciência”

Hoje, quem busca a Prefeitura para corte ou poda tem que ter paciência, a fila é longa. Mas, de acordo com o secretário Aílton Lima, para o próximo haverá contratação de uma equipe padrão só para este serviço, para aumentar o fluxo de trabalho e deixar a atual no reforço do corte de mato da cidade.