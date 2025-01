“Arrependida”, diz atendente após furtar bilhetes da Mega e Lotofácil

Ela alegou que afirmou para a vítima, que faturou a quina na Mega-Sena, que o bilhete dela não estava premiado, e a questionou se poderia rasgar o papel. Com a afirmativa da vítima, ela fingiu rasgar o bilhete . Depois, escondeu o papel no bolso da calça e, logo em seguida, passou para a capinha do celular.

Na tarde de ontem (20), operação da Delegacia de Homicídios de Cascavel, da Polícia Civil do Paraná, resultou na prisão do suspeito de matar Jader Gaspar da Maia, em 02 de novembro do ano passado, na Avenida Piquiri no conjunto Melissa. O cumprimento de prisão preventiva contra o suspeito foi na cidade de Maringá, além […]

A Defesa Civil de Cascavel realizou a retirada de um enxame de abelhas dentro de um relógio de água, no Bairro Brasmadeira. Veja o vídeo abaixo: Segundo informações, na noite de ontem (20), um cidadão tentou matar as abelhas ateando fogo. Vale lembrar que matar abelhas é crime federal. Assim, os profissionais foram chamados e […]

No caso mais recente, ocorrido em 13 de janeiro, a atendente verificou que um bilhete apresentado por uma cliente estava premiado e valia cerca de R$ 34 mil.

Em seguida, afirmou falsamente que o bilhete não tinha prêmio, simulou rasgá-lo e o guardou. Mais tarde, ao perceber que a cliente havia descoberto a fraude e retornado à lotérica, a atendente tentou descartar o bilhete rasgando-o completamente, mas flagrou-se a fraude pelas câmeras de segurança.

Durante o depoimento, a atendente confessou também ter desviado outro prêmio, no valor de R$ 451, referente a um bolão da Lotofácil, no início de janeiro. Segundo ela, usou o mesmo esquema, enganando um cliente que acreditou que o bilhete não estava premiado. Dias depois, no horário de almoço, a atendente resgatou o prêmio em uma agência bancária. Após a confissão, a suspeita foi demitida por justa causa.

Arrependida, a funcionária se dispôs a colaborar com as investigações e apresentar provas sobre o segundo caso. Ambas as fraudes são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Fonte: Metrópoles