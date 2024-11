Aids: Quem disse que acabou? Quem será a próxima vítima?

Desde a pandemia da Covid-19 que mexeu com o setor de saúde em todo o mundo alertando para a potencialidade dos vírus e a importância de manter a saúde em dia, muitas doenças têm reaparecido e causando preocupação tanto dos órgãos de saúde quanto da própria população. A onda do grupo de anti-vacina acabou gerando problemas para o ressurgimento de doenças, mas, além disso, uma delas tão importante e que tem dados alarmantes continua latente.

Neste domingo, 1º de dezembro, é o “Dia Internacional da Luta contra a Aids”, uma doença que acabou sendo deixada de lado e que não é mais motivo de preocupação por um grupo bastante considerável da sociedade. A transmissão que ocorre, principalmente por meio de relações sexuais, acaba não sendo tão levada a sério e o deixar o preservativo (“camisinha”) de lado se tornou algo comum para muitas pessoas, grupos, independente do estado civil ou da opção sexual.

Nossa realidade

Em Cascavel, de acordo com a coordenadora do Cedip (Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias), Josana Dranka Horvath, são 1.405 casos oficialmente notificados desde o ano de 2015, sendo que deste total 64,9% são do sexo masculino e 35,9% do feminino. A faixa etária que tem concentrado maior número de diagnóstico é de 20 a 34 anos, com um percentual de 61%.

Mas ao contrário do que muitos pensam de que a doença só acomete os jovens, a faixa etária acima de 50 anos que vai até os 80 contabilizam 19% dos casos; esta é a faixa etária que concentra o maior número de registros de pessoas que buscam o diagnóstico, muitas vezes pela demora de fazer o exame, refletindo em um diagnóstico tardio.

A vida continua

Um desses casos é de uma senhora de 74 anos, moradora de Cascavel, que vamos tratar como “Maria” que conversou com o Hoje Express e relatou um pouco da sua história. Ela descobriu que é portadora do vírus HIV, em 2005 quando o seu marido adoeceu e foi internado. “Ele ficou internado e logo em seguida morreu, só então soubemos que era em decorrência do HIV. Depois disso eu fiz o teste e descobri que também tinha; foi um grande choque para mim que na época não imagina nunca ter essa doença”, disse.

Para Maria, no começo enfrentar a situação foi bastante difícil, mas com o passar do tempo conhecendo várias pessoas que convivem com a doença ela foi se adaptando. “Eu vivo bem, mas sempre, sempre tomando de forma correta a medicação. A maioria das pessoas fica doente porque não usa a medicação correta, mas usando a medicação certinha, a gente vive uma vida saudável, e até ajudo quem descobre, porque a vida continua”, disse ela.

Fui padre por 16 anos e passei mal celebrando uma missa

A história do “José”, de 53 anos, chama atenção. Ele descobriu que estava com o vírus HIV em 2001 quando desmaiou no altar de uma igreja católica ao celebrar a missa. José foi levado ao hospital e estava com outra doença, demorando mais de um ano para o diagnóstico e início do tratamento que no começo não foi aceito pelo corpo até que foi genotipado (identificação das variantes genéticas) e receber um coquetel específico para o seu caso.

Atualmente está indetectável há mais de 20 anos, que é quando no exame de sangue não aparece mais o vírus. Contudo, sua imunidade ainda é sua principal preocupação. Hoje, José tem uma vida regrada de descanso, alimentação correta e sem álcool e drogas. “Em muitas relações os parceiros exigem não usar camisinha, por uma série de motivos. O problema é que muitos não se cuidam e acabam se infectando até com outras doenças como o sífilis”, relatou.

O ex-padre disse que vive uma vida tranquila, mas com muitos cuidados e uma perda de memória bastante grande. Depois de deixar o celibato porque foi expulso da igreja, já foi cozinheiro, confeiteiro e trabalhou com artes, recomeçando a sua vida. “Sou bissexual, mas tenho mais relação com homens”, disse, contando que “90% deles [bissexuais] são homens casados com filhos, com mulher e a maioria deles não se cuidam, infelizmente”. E alertou: “As pessoas acham que só o vizinho pode ter, mas pode acontecer com qualquer um”, alertou.

Existe prevenção, tratamento e tabu!

Josana Horvath disse que não se observa queda de números de casos em nenhum momento desde o início dos diagnósticos e que o aumento de casos ocorre de acordo com a quantidade de testes realizados. E, mesmo com toda informação disponível, o “tabu” ainda é um grande problema para o diagnóstico e tratamento: as pessoas não fazem o teste.